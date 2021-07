CGG: al via la sessione di luglio; dopo il comma comunicazioni ritorna il tema della Giustizia

Lavori al via nel pomeriggio; per una sessione di luglio caratterizzata da un Ordine del Giorno particolarmente corposo. Si va dalla prima lettura della variazione di Bilancio di previsione, al progetto di legge proposto da Rete per la tutela della salute sessuale e riproduttiva della popolazione: impianto normativo articolato, riguardante fra le altre cose il tema sensibile dell'interruzione volontaria della gravidanza, sul quale si terrà un referendum. Procedura d'urgenza per le modifiche alla legge sulla cittadinanza; e si avvia ad essere perfezionato il percorso consiliare dei pdl sulla tutela delle persone con disabilità sensoriali e la protezione della fauna selvatica.







Molto atteso il comma comunicazioni; specie dopo le fibrillazioni in seno a Rete - culminate con le dimissioni delle consigliere Giardi e Zafferani –, e le nuove tensioni sulla Giustizia. Scintille, nei giorni scorsi, in Commissione, sul dossier Buriani e sull'annunciata volontà del Dirigente del Tribunale Canzio di procedere con il reclutamento esterno di Giudici. Al comma 2 della sessione vi è allora l'avvio della procedura di nomina di 2 Commissari della Legge e 2 Uditori Commissariali. Attesi, entro venerdì, anche l'esame di alcune Istanze d'Arengo e la ratifica di 17 decreti.