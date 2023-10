CGG: focus sul negoziato con l'UE. L'obiettivo, dice Beccari, è parafare l'Accordo entro dicembre

Non vi saranno, al pronti-via, “cambiamenti epocali”, ma miglioreranno in prospettiva le condizioni di sviluppo del Paese. Guarda avanti il Segretario agli Esteri, che ha sottolineato come questa sfida sia il frutto del lavoro di 4 Governi. Nel riferimento ha sottolineato come i progressi del negoziato siano buoni; da qui una previsione delle tempistiche: l'obiettivo è la parafatura dell'accordo entro dicembre, e la firma nell'anno nuovo. Tenendo conto però delle rispettive scadenze elettorali. Ma a suo avviso potrebbero esservi i tempi tecnici, per entrambe le parti, per arrivare alla ratifica prima dell'ordinaria amministrazione.

Nel lungo intervento di Beccari un'attenzione particolare ad alcune legittime inquietudini. A partire dalla libera circolazione: ma il modello è quello del Liechtenstein – ha spiegato - con la fissazione di quote per un periodo transitorio decennale rinnovabile. E ciò non era scontato, ha sottolineato. Poche decine di residenze, dunque, a fronte delle 300 - in media – fino ad ora concesse ogni anno. Non applicabile, peraltro, sulla questione migranti – piuttosto sentita -, l'ambito Schengen.

Così come di competenza interna i parametri di bilancio, la fiscalità, la politica estera. Quanto al mercato del lavoro, le recenti normative interne avrebbero già portato ad una sostanziale armonizzazione. Infine un punto sensibile, nodale: i servizi finanziari. Con la previsione di una vigilanza di tipo alto delle 3 autorità europee, su quella nazionale; e una valutazione di compliance.

Mentre si continua a trattare, insieme ad Andorra, su reciprocità e modalità operative. Oltre a queste precisazioni considerazioni di carattere generale: il rapporto con l'Italia è imprescindibile, ma l'evoluzione normativa europea non rende più possibile ricorrere ai trattati bilaterali in ambito UE; perché ciò comporta perdita di ricchezza e lascia insolute le problematiche del Paese. Non dobbiamo fare l'errore – ha concluso – di paragonare benefici concreti con svantaggi potenziali.

Tanti gli spunti per il successivo dibattito. L'auspicio del Segretario Mularoni è non avere paura del cambiamento. Sfida definita “storica”, dalla DC; dal Capogruppo Mussoni l'invito ad un mandato forte dell'Aula. A suo avviso sarà proprio l'integrazione europea a definire le future alleanze. Rossano Fabbri, NPR, ha ricordato come senza questo dossier la nuova Maggioranza non sarebbe neppure partita. E' la madre di tutte le riforme, gli ha fatto eco Matteo Rossi. Convinta della necessità di questo passaggio RF, che sollecita una “progettualità seria”, affrontando subito le questioni più delicate. Perplessità, però, sulla strategia negoziale; sulla volontà - ha detto Nicola Renzi - di chiudere “a tutti i costi” entro dicembre. Andrea Zafferani ha dal canto suo posto l'accento sulla necessità di delineare "linee rosse", sulla scorta di ciò che sta facendo Andorra.

Opportuno, per RETE, delineare una road map già in Finanziaria, con chiari indirizzi politici; e destinando risorse per informare la popolazione prima della firma definitiva. Preparazione e informazione: su questo insiste Libera. Ritenuta indispensabile una programmazione compiuta sui dossier più complessi. Quanto al referendum – ha precisato Matteo Ciacci – il punto non è “se” farlo, ma “come e quando”. “L'abbiamo chiesto dal giorno uno”, ha sottolineato Carlotta Andruccioli; precisando al contempo come Motus sia consapevole dei possibili benefici derivanti dal mercato unico e dei rischi di un isolamento; focus piuttosto sull'interesse nazionale, sulla tutela delle peculiarità. Tutto ciò non è essere antieuropeisti – ha detto - “è buon senso”. Attenzione all'impatto sul mondo del lavoro, specie nel pubblico. Così Sandra Giardi, Gruppo Misto, che non ha dubbi sulla necessità di un referendum; e invita a mettere sulla bilancia pro e contro.