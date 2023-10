CGG: in notturna focus sui decreti in ratifica. Ok alla revisione del trattamento retributivo dei Magistrati

Tattica che pareva in stand-by, dopo essere stata utilizzata ripetutamente quando era ancora aperto il confronto sull'Assestamento di Bilancio. Poi un apparente appeasement; ieri però le Opposizioni sono tornate a mettere sotto pressione la Maggioranza sui numeri. Da qui una chiusura anticipata della seduta pomeridiana, dopo due appelli andati a vuoto; con le forze di Minoranza fuori dall'Aula. Al netto di ciò toni compassati, quando i lavori sono ripresi in notturna. E nessuna pregiudiziale ostilità nel merito dei vari dossier; come dimostrato dal via libera all'unanimità alla convenzione con il Regno Unito contro le doppie imposizioni. Poi il previsto comma sulla ratifica di decreti: ben 14, quelli scorporati. Senza troppi scossoni l'ok ad alcuni provvedimenti; come quello a tutela degli stranieri soggiornanti in Repubblica, la cui incolumità potrebbe essere a rischio in caso di rientro in patria. O il decreto che chiarisce il quadro giuridico per consentire il trasferimento di risorse oggetto di sequestro penale a Banca Centrale. Più articolato, a quanto pare, il confronto – pur senza mai trascendere -, quando si è passati alla revisione del trattamento retributivo dei Magistrati; comunque ratificato senza troppe difficoltà. Possibile, oggi, alla ripresa dei lavori, un focus sull'Università. Con la prevista ratifica del decreto sull'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Ateneo; e il gradimento alla nomina del Rettore. Si va verso la riconferma, per un nuovo triennio, di Corrado Petrocelli.