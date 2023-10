CGG: confronto acceso, in notturna, in occasione della presa d'atto delle dimissioni di Giacomo Simoncini

A chiudere la prima giornata di questa Sessione, il giuramento di Milena Gasperoni. Fra i candidati della lista Noi per la Repubblica, alle ultime elezioni; da ieri ufficialmente Consigliere, subentrando al dimissionario Giacomo Simoncini. Oggetto di confronto il passo indietro – irrevocabile - di quest'ultimo, a seguito della sentenza di primo grado per la nota vicenda risalente all'epoca in cui era Capitano Reggente. Inizialmente un intervento accorato di Alessandro Mancini, AR, che aveva ribadito come il garantismo non possa essere piegato a logiche di polemica politica.

Definita difficile, non scontata e non obbligatoria la decisione di Simoncini; e dettata dalle necessità di potersi difendere in appello e interrompere quello che è stato definito un “gioco al massacro”. E ciò, in primis, a difesa della propria famiglia e dei propri cari. Il confronto si è però acceso in notturna; specie dopo un intervento di Matteo Rossi, PSD, che avrebbe stigmatizzato i toni ritenuti in un qualche modo intimidatori di un comunicato di Alleanza Riformista. Fino alle dimissioni di Simoncini non abbiamo detto niente – avrebbe dichiarato -, non abbiamo voluto sbattere il “mostro” in prima pagina. Parola che avrebbe innescato a stretto giro la dura replica della consigliera di AR Maria Luisa Berti. Giovanni Zonzini, RETE, avrebbe tuttavia sottolineato come a suo avviso, in questa vicenda, non vi fossero stati particolari accanimenti o strumentalizzazioni; auspicando lo stesso approccio, eventualmente, in futuro.

Non sarebbero mancate poi stoccate alle recenti prese di posizione di Alleanza Riformista. Le forti fibrillazioni in casa NPR, dunque, pare abbiano dominato – a tratti - il dibattito. Si riprenderà nel pomeriggio con una serie di nomine e sostituzioni; e con l'aggiornamento della composizione di Commissioni consiliari. Previsto in giornata anche l'avvio del comma – piuttosto corposo - relativo alla ratifica dei decreti.