Unanimità mancata sul conflitto israelo-palestinese: 44 sì, due non votanti

I lavori pomeridiani

Su 46 presenti, 44 favorevoli e due non votanti. Non trovata in Consiglio l'auspicata unanimità sul conflitto israelo palestinese anche se nelle dichiarazioni di voto tutti i gruppi consiliari avevano espresso sostegno e poco prima avevano sottoscritto il testo. “Il Consiglio Grande e Generale – recita l'ordine del giorno - condanna con la massima fermezza Hamas e i suoi attacchi sanguinosi e indiscriminati contro Israele così come gli atti di guerra rivolti contro i civili palestinesi". Il testo, frutto di una certosina mediazione, ha convinto il Movimento Rete - che per primo aveva presentato un suo documento ritenuto da alcuni troppo 'filo-palestinese” - a ritirarlo, mentre il “Gruppo Misto” ha garantito il suo appoggio solo dopo aver ottenuto l'inserimento della condanna degli atti di guerra contro i civili palestinesi.

In particolare a tessere la non semplice mediazione, ha rivelato il capogruppo Pdcs Francesco Mussoni, alcuni giovani consiglieri, tra cui, in casa democristiana, Lorenzo Bugli particolarmente attivo su questo dossier con prese di posizione pubbliche fin dai giorni scorsi, ma anche Matteo Ciacci di Libera, Giovanni Zonzini di Rete e Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi. Fattivo inoltre il contributo di Fernando Bindi di Repubblica Futura. All'esito del voto la Reggenza non ha potuto far altro che constatare che l'odg è stato approvato a larga maggioranza. Niente, auspicata, unanimità, dunque. In aula per qualche istante è calato il gelo e i lavori sono proseguiti con la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Giacomo Simoncini. Si è aperto un dibattito non privo di polemiche, in particolare, tra gli aderenti ad “Alleanza Riformista” - forza politica di Simoncini – da una parte, ed esponenti di opposizione dall'altra.