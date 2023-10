Il video del giuramento di Milena Gaperoni

In seduta notturna, a seguito della presa d'atto delle dimissioni di Giacomo Simoncini, il giuramento in aula di Milena Gasperoni. Dopo la formula di rito pronunciata dal Segretario agli Interni Gian Nicola Berti, il giuramento sull'onore della neo consigliera di NPR, che entra in parlamento.