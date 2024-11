Cgg: il Diritto all'oblio oncologico è legge all'unanimità

I lavori notturni del Consiglio Grande e Generale si sono chiusi con l'approvazione del PdL di iniziativa popolare sul “Diritto all’oblio oncologico” presentato dall’Associazione Oncologica Sammarinese, per il quale l'aula, compatta, ha richiesto la procedura d'urgenza, dunque il progetto è stato approvato con voto unanime dall'aula, favorevoli i 50 consiglieri presenti. Una legge accolta dagli applausi non solo dei Consiglieri ma degli stessi proponenti che hanno assistito al dibattito.

"Al calvario della malattia si aggiunge quindi il calvario della discriminazione. E' quindi fondamentale che lo Stato garantisca a coloro che sono guariti dalla malattia il cosiddetto diritto all'oblio, in base al quale non si è tenuti a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un dato tempo dalla diagnosi e dalla conclusione delle terapie", aveva spiegato in aula Maria Selva presentando il progetto. "Lo stigma costituisce una discriminazione sociale che permane per tutta la vita anche in chi ha superato la malattia ed è dovere della politica non rimanere indifferente di fronte a questa problematica”, le aveva risposto il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni.

Lavori che ripartono dai decreti, calendarizzati proprio per questa mattina.