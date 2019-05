CGG: In Aula il bilancio dello Stato e il riferimento della Guidi sul sistema bancario e finanziario

Si apre la prossima settimana la sessione di maggio del Consiglio. L'Aula si riunirà mercoledì e giovedì, in seduta pomeridiana e serale. La settimana successiva da lunedì a giovedì 23. Protagonista il bilancio, con la seconda lettura della variazione di bilancio dello Stato, calenderizzata martedì 21, a cui seguirà il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze sul sistema bancario e finanziario. All'ordine del giorno altri sei progetti di legge al termine dell'iter consiliare: l'introduzione nell'Ordinamento Sammarinese del reato di corruzione privata; la riforma in materia di navigazione marittima; le modifiche alla normativa in materia di Trust; l'avvio della sperimentazione delle Indicazioni curricolari per la Scuola Sammarinese; l'istituzione dell’insegnamento Etica, Cultura e Società e la Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica che, in commissione, ha trovato l'unanimità. Quattro, invece, le prime letture fra cui il “Sostegno alla territorialità ed ai figli nascituri” e quello di iniziativa popolare in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza. Da ratificare, infine, otto decreti, tra cui la proroga dei termini di attuazione del polo del lusso.