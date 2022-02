Cgg: Odg dell'aula riconosce “la sovranità e integrità territoriale, unità e indipendenza dell'Ucraina"

Nel pomeriggio riprendono i lavori consiliari, dopo che nella prima giornata di lavori al comma comunicazioni, è stato presentato e depositato, come annunciato, un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi sulla crisi tra Ucraina e Russia. Nel testo, di cui ha dato lettura Manuel Ciavatta, Pdcs, in sintesi, il Consiglio Grande e Generale, tra l'altro, “esprime la propria preoccupazione per l'acuirsi delle tensioni sui conflitti tra Ucraina e Federazione Russa; condanna fermamente il ricorso alla violenza e ad altre azioni contrarie al diritto internazionale: auspica una de-escalation immediata tra le parti volta al raggiungimento di soluzioni pacifiche del conflitto in corso”, si richiama quindi al rispetto degli accordi di Minsk e riconosce che “la sovranità e integrità territoriale, unità e indipendenza dell'Ucraina risultano ad oggi compromesse”; infine “impegna il congresso di Stato a supportare e sollecitare tutti gli sforzi, in tutte le sedi internazionali in cui la Repubblica sia rappresentata dalle proprie rappresentanze diplomatiche, volti a garantire il dialogo, la pace e il rispetto del diritto internazionale”.









Concluso il comma comunicazioni Glauco Giostra è stato nominato membro effettivo del Collegio Garante della costituzionalità delle norme: con 48 voti a favore, nessuno contrario. Stesso esito per la nomina dei componenti della Commissione Affari di Giustizia: Mariella Mularoni, Francesca Civerchia e Aida Maria Adele Selva per il Pdcs, Matteo Rossi per Npr, Carlotta Andruccioli per Dml, Denise Bronzetti per il gruppo Misto, Adele Tonnini per Rete, Nicola Renzi per Rf, Luca Boschi e Vladimiro Selva per Libera.