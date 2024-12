CGG: ormai vicinissimo il via libera definitivo alla Legge di Bilancio

In dirittura d'arrivo la Finanziaria 2025. Si riprenderà oggi dall'emendamento firmato dalle Opposizioni, e relativo ad una modifica al Decreto che istituisce l'“Organismo di Sorveglianza” in materia di cartolarizzazioni: tema di rilevanza sistemica. Si chiede in particolare la possibilità, per i membri dell'organismo, di rapportarsi direttamente anche con Banca Centrale. Stando a quanto emerso nel dibattito sul finire della notturna di ieri, l'input - per questa modifica - sarebbe venuto dagli esponenti dello stesso organismo di nomina consiliare, il cui Presidente venne indicato dalla DC.

Il Segretario alle Finanze ha espresso comunque parere negativo, ritenendo possa crearsi “confusione” fra le rispettive attribuzioni. Dura la replica di RETE. Poi la sospensione dei lavori, essendo scoccata la mezzanotte. Rumors però di frizioni – proprio in quegli istanti - in seno alla DC, fra il Segretario di Stato e il leader politico. Marco Gatti parla di un “vivace scambio di opinioni”, ma su un “equivoco”; tutto si subito è risolto – sottolinea – già al termine della seduta. Nessun “diverbio”, assicura Gian Carlo Venturini, che giudica l'episodio totalmente privo di rilevanza.

La discussione dell'emendamento riprenderà comunque nel pomeriggio odierno; poi l'articolo sull'entrata in vigore, e a quel punto si tireranno le fila con la votazione dell'intera Legge di Bilancio. Prettamente tecnica, nelle intenzioni; dopo lo “spacchettamento” deciso in precedenza. I provvedimenti “politici” confluiranno infatti nella cosiddetta “Legge Sviluppo”, che arriverà in Commissione referente a gennaio. Alcuni emendamenti del resto sono stati ritirati, dalle Opposizioni, alla luce dell'impegno – espresso dal Governo – a discuterli successivamente. Apprezzamento bipartisan, ad esempio, su proposte a tutela della famiglia e della natalità.