Ciacci (Civico10) a Bcsm: "Regolamento da rivedere: chi sta pagando il proprio debito dovrebbe essere eliminato dalla lista o segnalato in maniera differenziata"

“Dopo diverse segnalazioni – fa sapere il capogruppo di Civico10, Matteo Ciacci - abbiamo chiesto all'istituto di Via del Voltone, tramite il nostro rappresentante nel Direttivo, di verificare la possibilità di adoperarsi per far sì che nella lista pubblicata, vengano eliminati oppure segnalati in maniera differenziata coloro che stanno pagando”, magari con un piano di rientro valido, ovvero rateizzando il loro debito. Per Ciacci, “serve una modifica del regolamento, “evidenziando anche i crediti che sono riscuotibili da quelli difficilmente recuperabili”.