Ciacci e Giovagnoli: l'alleanza "Libera-Psd-Ps" elemento più significativo delle prossime elezioni

Con un comunicato congiunto, i segretari di Libera Matteo Ciacci e del Psd Gerardo Giovagnoli, illustrano la visione politica alla base dell'alleanza dei due partiti e del PS, definita come “l’elemento più significativo delle prossime elezioni”. “La futura legislatura, per i nostri partiti – affermano - dovrà essere quella in cui tutti gli sforzi prodotti dal Paese negli ultimi tre lustri, troveranno ricompensa attraverso la messa a frutto delle tante potenzialità dell’Accordo di Associazione che si sta per firmare”. Necessario dunque – sostengono Giovagnoli e Ciacci - il massimo, non più rinviabile, coinvolgimento della cittadinanza sui contenuti, da cui dovrà scaturire una linea programmatica e politica per il Paese votata al cambiamento.