Civico 10: "chiudere tutto, per poi ripartire più forti"

Civico 10 ribadisce la necessità di sospendere qualsiasi attività in Repubblica, salvo i servizi essenziali. In un video esprime massimo sostegno ad operatori sanitari e medici, a tutto coloro che si stanno adoperando per gestire la situazione Coronavirus. La necessità di sospendere ogni attività per preservare la salute di tutti e per poi ripartire più forti di prima.