Civico10, RES e MIS: “Avanti con la Costituente di Libera”

Il progetto politico Libera si rafforza. Civico 10 parte dall'azione politica portata avanti dal gruppo di opposizione nella fase dell'emergenza per dire che “il processo di sintesi e di aggregazione tra persone con storie politiche diverse, ma accomunati da un approccio pratico alla politica sta dando risultati positivi, soprattutto in prospettiva”. Civico 10 accoglie con favore l'accelerazione annunciata da SSD verso una rapida costituzione di Libera come Forza politica e conferma determinazione verso questo risultato, “chiedendo regole trasparenti per avviare e concludere la fase costituente”.

Riforme e Sviluppo coglie con favore la volontà di accelerare l'aggregazione, dà pieno sostengo alla fase costituente di Libera convinti che – scrivono - “porterà entusiasmo in chi si identifica nei valori di una sinistra moderna”. Per RES “una scelta giusta nei tempi e nei modi, non fatta per fini legati alla contingenza politica, ma “in coerenza con i valori e le persone con cui abbiamo condiviso idee, progetti e valutazioni”

Fase costituente non più procrastinabile per Movimento Ideali Socialisti, quale percorso che “dovrà riconfermare quell'assunzione di responsabilità di fronte al Paese da parte di forze politiche che appartengono all'area progressista-riformista, che hanno saputo distinguersi da certe dinamiche della scorsa legislatura a favore di un progetto politico incentrato sull'onestà, sul perseguimento degli interessi generali e sulla proposta”. MIS Guarda a una forza politica che “persegua valori come la difesa dei più deboli, l'equità, la giustizia sociale, la trasparenza”.