Cominciata la seduta d'urgenza: in odg la ratifica del decreto per il Titano Bond e la nomina del nuovo dirigente dell'Authority

Al via i lavori della seduta consiliare convocata d'urgenza per la ratifica d'urgenza del Decreto Delegato sull'emissione di titoli del debito pubblico (Bond da 340 milioni di euro al tasso del 3,25) e per la nomina del Dirigente dell'Authority Sanitaria che subentrerà a Gabriele Rinaldi. I Capitani Reggenti hanno aperto i lavori con un omaggio alla figura di Fausta Morganti, recentemente scomparsa. Messaggio di cordoglio e di vicinanza al consigliere Giuseppe Morganti, per la perdita della sorella Fausta e anche per quella della madre Renata. Espresso cordoglio anche al consigliere Gloria Arcangeloni, per la scomparsa del padre Giancarlo.