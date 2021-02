Segretario Lonfernini sul quotidiano "La Serenissima": "È un giornaletto"

Nel dibattito in comma comunicazioni l'opposizione ha fatto notare l'assenza, nonostante l'ultimatum di Pedini Amati, di un decreto ristori. Giudizio negativo anche sul fronte vaccini con San Marino in grave ritardo rispetto agli altri paesi europei, compresi i piccoli stati. La maggioranza ha invece espresso soddisfazione per la fiducia accordata dai mercati con la collocazione del Titano Bond ma anche per la positiva valutazione del Fondo monetario con un recente comunicato. Critiche, invece, per le speculazioni politiche e giornalistiche sulla vicenda vaccini, con notizie false e deliranti. Attacco frontale del Segretario Lonfernini al quotidiano "La Serenissima": “È un giornaletto”. Guerrino Zanotti, di Libera, risponde: "L'intervento di Lonfernini, arrogante e fascista". Paolo Rondelli di Rete, in merito all'opportunità di somministrare a San Marino il vaccino Sputnik, ha citato uno studio dell'Istituto Spallanzani, con valutazioni positive.