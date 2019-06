Comitato Unioni Civili esprime soddisfazione e gioia per la vittoria schiacciante dei "Sì" nel referendum n°2

Il Comitato promotore della legge di iniziativa popolare per le Unioni civili nella Repubblica di San Marino esprime soddisfazione e gioia per l’esito del Referendum n.2 , che ha visto prevalere i Sì con una maggioranza del 71,46%. San Marino diventa l’undicesimo stato al mondo a prevedere una simile tutela. “La vittoria schiacciante di ieri – commenta il Comitato - è l’espressione chiara di una popolazione che magari può sembrare silente ma che aspetta solo l’occasione per sostenere battaglie di civiltà e di estensione dei diritti”. “Auspichiamo che questo successo – prosegue il Comitato - sia solo il primo passo di una stagione popolare ricca di riconoscimenti di nuovi diritti su tutti i fronti, a partire dalla proposta di legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, sino a tematiche altrettanto fondamentali come il trattamento del fine vita”.