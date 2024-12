Comites incontra Nicola Marcello (FdI): "La questione della doppia tassazione va risolta subito"

La questione della tassazione dei pensionati ex frontalieri, tra le battaglie più sentite dal Comites San Marino. Tema al centro dell'incontro con il consigliere della Regione Emilia-Romagna Nicola Marcello. Questione che “va risolta immediatamente” – ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia al Presidente Alessandro Amadei, affiancato dal consigliere Valter Bartolini ed alcuni frontalieri. Marcello ha assicurato di avere già avviato un confronto con i vertici nazionali e regionali del suo partito per portare le segnalazioni ricevute sui tavoli istituzionali preposti.

La Senatrice Domenica Spinelli (FdI) e la deputata Alice Buonguerrieri (FdI) hanno presentato immediatamente un ordine del giorno che impegna il Governo a trovare una soluzione al problema direttamente nella finanziaria, prevedendo per le pensioni dei lavoratori ex frontalieri di San Marino “una ritenuta alla fonte a titolo di imposta solamente del 5%”, così come accade per i pensionati ex frontalieri del Ponente Ligure.