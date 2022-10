Commissione Esteri: alla presenza della Zovko, si parla di Europa. Pochi i commissari presenti

Il percorso di associazione di San Marino verso l'Unione Europea al centro della Commissione Affari Esteri, ai quali ha partecipato Zeljana Zovko. La vice presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, in visita ufficiale in questi giorni a San Marino, ha partecipato ai lavori con grande spirito di servizio e collaborazione, condividendo l'opportunità di avviare eventi, mostre o convegni a San Marino ed a Bruxelles, per avvicinare la cittadinanza alla conoscenza dell'Europa e delle sue opportunità.

Una sinergia di prospettiva facilitata dalla conoscenza delle peculiarità del territorio sammarinese: nel marzo del 2016 presentò a Palazzo Pubblico le lettere credenziali quale ambasciatrice di Bosnia ed Erzegovina. Uno dei Capitani Reggenti era allora Nicola Renzi, che oggi ha presieduto i lavori in qualità di vicepresidente e che si è detto soddisfatto dei contenuti ma amareggiato per la risicata presenza dei commissari: tre dell'opposizione e due di maggioranza.

Eppure l'importanza della presenza di Zeljana Zovko in Repubblica era stata sottolineata anche ieri sera dai Capitani Reggenti, che l'hanno definita “testimonianza di attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione Europea, in queste fasi di definizione dell'Accordo di Associazione”. I Capitani Reggenti si sono detti certi di arrivare alla definizione di un Accordo, il cui negoziato San Marino proseguirà forte delle proprie tradizioni e valori, capace di esprimere una giusta mediazione tra le esigenze e i desiderata delle parti.

Di fronte all'aggravarsi del conflitto in Ucraina, infine, l'auspicio di una Europa che dia dimostrazione di unità, in grado di rispondere alle necessità di ogni singolo Paese che costituisce la grande famiglia europea, cui San Marino si sente parte a pieno titolo.