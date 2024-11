Commissione Esteri, in fase conclusiva l’iter istituzionale per l’accreditamento dell’Ambasciatrice palestinese

Si dovrebbe concludere all'inizio del 2025 l’iter istituzionale per l’accreditamento dell’Ambasciatrice palestinese a San Marino, Abeer Odeh, con la presentazione delle Lettere Credenziali a gennaio. Lo ha annunciato il Segretario agli Esteri Beccari in Commissione Esteri.

Si è discusso anche della richiesta di audizione in Aula di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, richiesta partita dal Collettivo per la Palestina. Si è concluso anche l'iter per la formazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare con l'Italia.

Ed è stata approvata la proposta di un protocollo d'Intesa tra i parlamenti di San Marino e Andorra per l'istituzione di un gruppo di lavoro in vista dell'Accordo di Associazione con l'Ue. Tra i temi emersi anche l'assistenza dei rifugiati ucraini in territorio, con l'intenzione di trovare soluzioni più stabili per gli alloggi e le certificazioni. In seduta segreta, l'Aula è stata chiamata a prendere in esame ricongiungimenti familiari e la trasformazione dei permessi di soggiorno, da temporanei a ordinari.