Commissione Finanze Segreta: riflettori su NetCo e BNS

Una Commissione Finanze a porte chiuse, su due temi fondamentali per sviluppo ed economia del paese: telecomunicazioni e BNS. Ad aprire la seduta il riferimento del Segretario di Stato Beccari sull’Ordine del Giorno approvato in Consiglio, per sollecitare la verifica delle attività economiche ed amministrative in capo alla Società Public NetCo e per la valutazione da parte del Congresso di Stato sull’opportunità o meno di proseguire su questa strada. Il 29 giugno, sul tavolo dell'Esecutivo, è approdata la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato dalla politica di fare luce su rapporto contrattuale e infrastrutture, analizzando tutti gli aspetti del progetto, avviato nella passata legislatura, per la costituzione della rete di telefonia mobile di proprietà pubblica con il supporto del colosso cinese ZTE, che a gennaio ha scritto una lettera a Congresso di Stato e forze politiche in cui difende la propria affidabilità e trasparenza. ZTE Italia ricorda di continuare ad investire a San Marino, anche con l'apertura di una sua sussidiaria in loco, a maggior supporto dello sviluppo tecnologico e a garanzia del sostegno che la società si è impegnata ad offrire per la buona riuscita del progetto per i prossimi 5 anni. Ad oggi pare siano stati pagati dallo Stato 7 milioni di euro per l'acquisto di attrezzature che si trovano in Repubblica. Altri pagamenti sono al momento sospesi. Nel pomeriggio è invece prevista, sempre in seduta segreta, l'audizione di Sido Bonfatti sulla situazione di Banca Nazionale Sammarinese. Quello dell'Ex Cis è un altro tema caldo, su cui sono puntati gli occhi della politica. Un recente Decreto Delegato definisce la nuova mission dell'istituto che smetterà di fare attività bancaria per gestire attivi e passivi attraverso un veicolo di recupero degli NPL.