Commissione: in esame il Pdl proposto dalla Segreteria Interni

In Commissione consiliare permanente affari interni prosegue il dibattito sulla cittadinanza con l'esame del progetto di legge di iniziativa popolare che contiene le proposte avanzate dal Comites per eliminare la rinuncia alla cittadinanza di provenienza e per ridurre da 25 a 15 gli anni di dimora effettiva necessari quali requisito per poter richiedere la naturalizzazione. Dopo l'esame dei primi quattro articoli, tutti rigettati, si è deciso quindi di bypassare lo stesso Pdl di iniziativa popolare - che viene pertanto respinto - puntando sulla proposta di legge in materia di cittadinanza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, “più strutturata e che contiene – come aveva spiegato la maggioranza - le parti interessanti della legge del Comites". In corso l'esame dell'articolato.