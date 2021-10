Conferenza YEPP: al centro dei lavori democrazia, ambiente, pandemia e rapporti UE-San Marino

Nel video Lorenzo Bugli, Lidia Pereira e Nino Galetti

Per la Repubblica l'opportunità di accendere i riflettori sulle proprie prospettive e peculiarità, di fronte ad una parte della futura classe dirigente europea. Lo Youth of European People's Party, infatti, riunisce i movimenti giovanili di 62 partiti, fra i quali i GDC: fortemente impegnati nella tessitura di relazioni internazionali. Filo rosso della Conferenza “il futuro dell'Europa”. Ad aprire i lavori il saluto del Segretario Lonfernini; sottolineato l'impegno del Titano per una corretta informazione. Quindi il primo panel, al quale ha preso parte il Segretario Beccari, soffermandosi sul negoziato fra UE e Piccoli Stati. E poi un riferimento alle strategie seguite da San Marino durante la pandemia; tema che ha suscitato molto interesse. Fra i relatori Lidia Pereira: membro del Parlamento europeo e Presidente dello YEPP. E non sono mancati i contributi di Nino Galetti, della Fondazione Adenauer, della Vice Presidente della Commissione Europea Dubravka Suica, del Vice Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Nel corso dei lavori un videomessaggio dell'ex Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani; nell'intervento anche parole di apprezzamento per il percorso seguito dal PDCS. Nel pomeriggio un altro panel, incentrato sul “ruolo dei giovani in Europa”. Scopo della conferenza è elaborare mozioni da porre all'attenzione del PPE; in vista di una possibile presentazione all'Europarlamento. Domani si parlerà di “competenze digitali”. E al termine della giornata l'udienza dai Capitani Reggenti. Il Segretario di Stato Beccari ha parlato della Conferenza come di un ulteriore passo verso un consolidamento dell'amicizia fra il Titano e l'UE; oltre che di un'occasione per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità rappresentate da Bruxelles. Dal Segretario PDCS Gian Carlo Venturini un ringraziamento, ai GDC, per la realizzazione dell'evento; con il sostegno del Partito e della Fondazione Adenauer. La DC – ha affermato – considera da sempre le relazioni con l'UE come un'opportunità. San Marino deve giocare un ruolo da protagonista, ha rimarcato dal canto suo Lorenzo Bugli. Guardiamo con fiducia – ha detto – al processo di associazione con l'UE. Ribadito infine come sia necessario investire sui giovani. Lidia Pereira, ha sottolineato come quella in corso sia la prima conferenza dello YEPP dall'inizio della pandemia. Un'occasione – hanno affermato i Capi di Stato – per riflettere su temi di grande rilevanza per l'Europa e la Repubblica; da sempre impegnata a promuovere il dialogo. Di fronte alla crisi determinata dalla pandemia – hanno aggiunto – l'Europa deve tornare ad essere un punto di riferimento. E poi l'auspicio affinché si possa costruire un percorso di “rinnovata crescita”, all'insegno di equità e sostenibilità; con il più alto coinvolgimento dei giovani. Proprio loro – ha detto la Reggenza – possono indicare la strada “per superare l'attuale crisi di valori e idealità, oltre che economica”.

Nel servizio le interviste a Lorenzo Bugli (Presidente GDC), Lidia Pereira (Presidente YEPP) e Nino Galetti (Capo Ufficio Internazionale Konrad-Adenauer-Stiftung in Italia e San Marino)