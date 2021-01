Congresso: Borrelli sarà l'Oratore Ufficiale del primo aprile

L'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti del primo aprile sarà il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. Tra le diverse emergenze seguite, anche il terremoto nel Centro Italia nel 2016. Capo della Protezione civile dal 2017, è stato nominato, su proposta del ministro della Salute Speranza, Commissario per la gestione dell'emergenza coronavirus dopo che il governo italiano ha dichiarato lo stato d’emergenza per sei mesi dal 31 gennaio 2020. Il Congresso di Stato si è poi concentrato sull'emergenza sanitaria.





Costante il monitoraggio della pandemia, con attenzione alla questione vaccini, il cui arrivo in Repubblica è previsto a fine mese. Parallelamente, il Governo sta valutando le misure anticovid, in particolare quelle che riguardano il mondo dello sport. Il Decreto scade il 31 gennaio, nel frattempo non sono escluse concessioni per il campionato interno di calcio. Si dialoga a più livelli: procede il confronto fra Segreterie allo sport, sanità e Iss, mentre a breve è previsto un incontro con federazione e Comitato Olimpico. “Valuterò attentamente se fare ripartire il campionato di calcio già dal primo week end di febbraio”, anticipa Teodoro Lonfernini, nel rispetto – assicura - di sicurezza, salute pubblica e prescrizioni a livello territoriale. L'orientamento del Congresso è valutare alcune ripartenze a porte chiuse. Riguardo agli under 14 resta invece alta la cautela. Fronte nuovo ospedale, è stato istituito un gruppo di lavoro per la sua realizzazione.