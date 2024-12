Congresso di Stato: bilancio di 5 mesi di Governo e progetti futuri

L'intervista al Segretario agli Esteri Luca Beccari

Conferenza stampa di fine anno per il Congresso di Stato: tanti i temi al centro. Il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha parlato di neutralità attiva tradotta in azioni concrete, come il sostegno all’OSCE e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Occhi puntati sull'Accordo di associazione con l'Unione europea in dirittura d'arrivo il prossimo anno.

Sul fronte Finanze, contenimento della spesa pubblica e focus su una crescita economica stabile, nel resoconto del Segretario Marco Gatti. Focus sul piano turistico incentrato su nuove infrastrutture e attrazione di investimenti privati nelle parole del Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Richiami dal Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni all'approvazione del nuovo atto organizzativo per l’Iss e il miglioramento dei servizi sanitari insieme al ripristino della fiducia nel sistema. Da Alessandro Bevitori, Segretario al Lavoro, riferimenti alla piena occupazione e all'adeguamento dei contratti per proteggere il potere d'acquisto contro l'inflazione. Rossano Fabbri, Segretario all'Industria, parla di economia resiliente nonostante il contesto internazionale complesso e di rafforzamento della tutela del consumatore, anche per il commercio online.

Per quanto riguarda il Territorio, Matteo Ciacci insiste sul pdl per calmierare gli affitti e per migliorare la manutenzione del patrimonio immobiliare. Riorganizzazione del sistema educativo per affrontare le sfide demografiche invece nell'intervento del Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini. Il Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, torna sulla sfida dell'accordo UE come opportunità per riforme e innovazioni. Infine Stefano Canti si è focalizzato sulla modifica della legge per permettere una possibile riconferma del Presidente del Tribunale Canzio.

Servizio in aggiornamento