Congresso di Stato: slittano le nomine vacanti del Comitato Esecutivo dell'Iss

Riunito in giornata il Congresso di Stato. Dopo l'incarico di Direttore Generale conferito di recente ad Alessandra Bruschi, slitta il previsto completamento delle nomine del Comitato Esecutivo dell'ISS. Intanto, con delibera del 25 maggio, il Governo autorizza il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti a negoziare le condizioni di miglior favore per l’accesso ai finanziamenti messi in campo dalla CEB per i propri paesi membri, per aiutarli a sostenere il costo delle sole spese mediche sostenute per l’emergenza COVID-19, e comunque non eccedendo il tasso dell’1% e di durata non inferiore a 10 anni.