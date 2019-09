Congresso in ordinaria amministrazione, presenti i Capitani Reggenti eletti

Questa mattina si è riunito il Congresso di Stato, il primo in ordinaria amministrazione. Presenti anche i Capitani Reggenti eletti Luca Boschi e Mariella Mularoni. Il Governo ha emesso una delibera per la reiterazione dei decreti in scadenza che approderanno in Aula, per la ratifica, nella prossima legislatura. Altre delibere sono state invece sospese e saranno oggetto di confronto con i gruppi consiliari alla luce dell'ordinaria amministrazione. Giovedì e venerdì è stato convocato un Consiglio straordinario d'urgenza che vedrà, al quarto comma, la presa d'atto di due giudici d'Appello, tema al centro dello scontro politico dopo la richiesta di RF e SSD in Ufficio di Presidenza di inserirlo all'ordine del giorno, in risposta alle sollecitazioni del Dirigente Guzzetta per il buon funzionamento del tribunale. Questione non di poco conto se si considera che il rifiuto dell'opposizione aveva portato SSD a non consegnare le proprie dimissioni assieme a Civico10. Nell'agenda del Consiglio, dopo il comma comunicazioni, la terza variazione di Bilancio, l'emissione di Titoli del Debito Pubblico e, dopo il comma sui Giudici, l'imposta straordinaria sugli immobili.