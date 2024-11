Congresso Libera: pubblicata la mozione conclusiva

Si chiude il Congresso di Libera con la pubblicazione della mozione conclusiva. “Riaffermiamo – scrive Libera – il nostro impegno a essere un partito che costruisce e non distrugge”. In primo piano la questione morale, fonte anche di frizioni con gli alleati del PSD: “Rompere con il passato di clientelismi e interessi personali è per noi una condizione essenziale per costruire una San Marino migliore”.

Accordo di Associazione con l'Unione Europea una priorità e un'opportunità di “crescita, scambio e innovazione”. Ampio spazio anche alla gestione del debito, l'emergenza abitativa e la sanità. Tra i segnali allarmanti per il futuro la crisi natalità: “Libera propone una serie di interventi per sostenere le famiglie, incentivare la genitorialità e a garantire la permanenza delle madri nel mercato del lavoro”.

