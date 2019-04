Consiglio: atteso per oggi il dibattito sull'Accordo di Associazione con l'Ue

La seduta di ieri si era – praticamente - conclusa con il Segretario di Stato Renzi. Le opposizioni nel pomeriggio l'avevano ripetutamente attaccato su diversi fronti: dall'irrisolto caos targhe, alle criticità della Giustizia (delega di sua competenza) ma soprattutto sulla consulenza Gozi, oggetto di un indagine in Tribunale. Secondo le minoranze, in estrema sintesi, la versione della vicenda, riferita alla stampa da Gozi e dall'ambasciatore maltese, non collima con quella fornita all'aula, dallo stesso Renzi, la scorsa settimana. Quindi - è la tesi - : o Renzi ha mentito oppure dovrebbe querelare Gozi per diffamazione. Il Segretario di Stato ha invece sostenuto che le versioni sono coincidenti e non si sente assolutamente diffamato dall'ex sottosegretario italiano. La questione, tuttavia, non appare chiusa alle opposizioni che probabilmente solleciteranno ulteriori approfondimenti.

Ma non subito perché nella seduta appena cominciata, c'è un ordine del giorno dei lavori da rispettare. I primi adempimenti dell'aula sono il comma interpellanze e interrogazioni e la sostituzione dei Capitani Reggenti, per il semestre che si conclude ad ottobre, all'interno delle commissioni e degli organismi di cui fanno parte in quanto consiglieri. Ad ogni modo entro il pomeriggio è probabile che riprenda il dibattito sull'accordo di Associazione con l'Unione Europea. Durante i lavori potrebbe esserci anche l'incontro informale tra maggioranza e opposizione per ragionare insieme sul provvedimento che segue il decreto salvabanche. Ieri era stato auspicato da Ciacci di Civico 10. Nel corso della giornata sapremo se l'auspicio avrà una ricaduta concreta o se prevarrà il clima di scontro che già da ieri si respira nuovamente in aula, dopo la tregua che sembrava raggiunta, solo qualche giorno fa, con l'unanimità sul decreto salvabanche.