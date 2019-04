Interpellanze in aula: salta l'evento "Timeline" per il 2019

In Consiglio Grande e Generale l'esame delle interpellanze. Il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti risponde al PDCS in merito alla sanatoria edilizia straordinaria. Finora, riferisce il Segretario, sono stati 468 i progetti presentati con un incasso di circa 2.423.000 euro ma al momento, specifica, non è possibile quantificare invece gli eventuali “rimborsi” in ragione della modifica al decreto e la previsione della tolleranza del 12%. Ritenendosi insoddisfatto della risposta il PDCS decide di trasformare l’interpellanza in mozione.

Stesso copione per l’interpellanza sui lavori di Via Paolo III e della rotatoria di Murata. Il Segretario Michelotti, durante la sua risposta, ha detto che i costi dei lavori per Via Paolo III ammontano a 300mila euro e quelli per la rotatoria di Murata a 500mila euro. I lavori per quest’ultima, assegnati ad una ditta di Pietracuta, sono sospesi – ha precisato Michelotti – perché alcune ditte concorrenti hanno fatto ricorso. Trasformata inoltre in mozione anche l’interpellanza presentata, sempre dal PDCS, sulla piattaforma informatica Areas in uso all’Iss.

Rispondendo ad un’altra interpellanza del PDCS, ma in veste di Segretario al Turismo, Michelotti ha chiarito che quest’anno a San Marino non passa la “1000 miglia” perché il transito sarebbe avvenuto il 16 maggio, tre giorni prima del passaggio del “Giro d’Italia”. Non era quindi possibile, spiega Michelotti, ospitare due eventi di tale portata nell’arco di tre giorni. Il segretario ha anche precisato la ripartizione dei costi sostenuti per il Giro d’Italia: 200mila euro per la “fee” di partecipazione; 137mila euro di contributo alla Federciclismo; circa 85mila euro complessivi per i lavori stradali.

Il Segretario ha anche precisato, esprimendo rammarico, che quest’anno non ci sarà la manifestazione “Timeline”, a causa di un contenzioso in atto con la società che l’ha organizzato l’anno scorso.

Michelotti, rispondendo ad una interrogazione del Pdcs, ha anche affermato che durante una trasferta a Minsk ha firmato un memorandum di intesa con la società “Sky-way”, per una manifestazione d’interesse in relazione alla tecnologia per la “monorotaia”. Tecnici della “Sky-way”, a loro spese – ha precisato il Segretario di Stato – sono inoltre venuti a San Marino per un sopralluogo.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alle sostituzioni dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori negli organismi di cui fanno parte in qualità di consiglieri. In Commissione Finanze subentra Roger Zavoli (RF). In Consiglio dei XII nominati Stefano Palmieri (RF) e Mirko Tomassoni (SSD). Marina Lazzarini (SSD) diventa Sindaco di Governo. Fabrizio Francioni (SSD) entra a far parte della Commissione Affari di Giustizia.