Consiglio di marzo solo per nomina Reggenza

Sarà un Consiglio lampo, con un solo comma e ingressi scaglionati. I Capi di Stato propongono come data il 18 marzo con la sola nomina dei Capitani Reggenti. Resta ora da definire un protocollo che garantisca il rispetto delle distanze di sicurezza. Riflessione anche sulle Commissioni, con maggioranza ed opposizione che concordano una linea comune: chiedere ai Presidenti di rallentare i lavori. Proprio ieri Sara Conti di Repubblica Futura chiedeva ai membri della Commissione d'Inchiesta di cui fa parte di sospendere la seduta nel rispetto delle regole, seduta invece svoltasi regolarmente.

Problema affrontato dall'UDP, con Matteo Ciacci che torna a proporre di bloccare tutto. Critico Nicola Renzi che definisce “gravissima la decisione di ieri di confermare la Commissione d'Inchiesta, non tenendo conto – attacca – delle esigenze personali di sicurezza e sanità di alcuni consiglieri”. Posizioni diverse, dunque, rispetto alla coalizione di Governo. Alla fine si arriva ad un compromesso: “manteniamo le istituzioni attive anche se rallentate– spiega Francesco Mussoni - consentendone il regolare svolgimento nell'ambito delle necessità che si manifestano nel funzionamento degli organi”. Ora si pone il problema delle prossime sedute del Consiglio. Se per la sessione di Marzo si parla di ingressi scaglionati, per quella di aprile c'è l'ipotesi di spostare i lavori al Kursaal. La situazione è in continua evoluzione, va stabilito un protocollo anche per la cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti. “Ma chi lo definisce?” – chiede Nicola Renzi, che invita a condividere le proposte del dipartimento esteri.