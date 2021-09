Consiglio Grande e Generale: lunedì il via alla nuova sessione. Focus sulla Giustizia

La seduta di venerdì 17 settembre sarà interrotta – nel pomeriggio – per procedere all'elezione dei futuri Capitani Reggenti, che subentreranno – dal I Ottobre – agli attuali Capi di Stato Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Sarà, a livello istituzionale, il momento più alto della sessione consiliare che si aprirà lunedì, con un ordine del giorno particolarmente complesso. A caratterizzarlo l'avvio dell'iter legislativo del “pacchetto giustizia”, fortemente voluto dal Segretario Ugolini. Quattro i pdl in prima lettura: dalla riforma dell'Ordinamento e del Consiglio Giudiziario, alle disposizioni per implementare garanzie ed efficienza del processo penale; dal progetto di legge sulla Commissione Affari di Giustizia agli interventi procedurali in materia di astensione e ricusazione dei Magistrati. Impianto normativo, insomma, che andrà a ridisegnare l'intero settore.

Fra i punti dell'odg inizialmente previsti nella scorsa sessione – e che non era stato possibile affrontare, per motivi di tempo – anche la ratifica dell'accordo con l'Italia in tema di sequestri e confische; oltre alla votazione dell'ordine del giorno presentato da Libera, per destinare i proventi della vendita di terreni pubblici a politiche ambientali. Si era rivelata una tematica sensibile, quella delle alienazioni, per la maggioranza. Prevista, nel corso dei lavori, anche la nomina del Comitato Amministratore di Fondiss; e poi la ratifica di una serie di decreti, fra questi la proroga delle disposizioni per la gestione della pandemia e degli interventi per ovviare all'emergenza economica provocata dal Covid.