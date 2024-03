Consiglio Grande e Generale: verso la sessione di marzo. Occhi puntati sull'elezione della Reggenza

Quella che si apre domani potrebbe essere l'ultima o una delle ultime sessioni del Consiglio Grande e Generale di questa legislatura, prima dunque dell'ordinaria amministrazione, per poter andare ad elezioni anticipate entro la primavera, così come ipotizzato anche da fonti di Governo.

Un ordine del giorno molto corposo: 43 commi, alcuni dei quali di primaria importanza come l'elezione, calendarizzata nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, dei Capitani Reggenti per il semestre 1°aprile - 1° ottobre. E proprio questo passaggio si preannuncia particolarmente importante cadendo in una fase calda nei rapporti tra le forze politiche. La Dc ha già designato il proprio candidato alla Reggenza, Italo Righi; manca ad oggi la seconda designazione che in questa tornata dovrebbe essere indicata da Npr. Sono ore di consultazioni informali serrate con l'obiettivo di arrivare al giorno dell'elezione con una soluzione certa.

Tornando all'ordine del giorno, tra i temi centrali in agenda: il decreto sulle attività economiche portato in aula dal Segretario Righi rimasto in sospeso dalla sessione precedente. In primo piano anche l'Accordo di Associazione con l'Ue: in esame il documento programmatico su cui il Segretario di Stato Beccari ha auspicato la massima condivisione.