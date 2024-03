Conversazione tra giuristi: Psd, Lbera e Ps aprono il confronto sulle istituzioni

La Sinistra celebra il 25 marzo alle 17:30 nella sala conferenze di Palazzo Graziani di Città, dove avrà luogo la conferenza pubblica dal titolo: “Idee x 1 democrazia + forte”, promossa da Psd, Libera e Ps, in occasione del 118° dell’anniversario dell’Arengo del 1906.

Si tratta di una conversazione tra due operatori del diritto che hanno ricoperto incarichi istituzionali e si sono dedicati allo studio dell’ordinamento sammarinese. Alvaro Selva, esponente dell’ex PCS, studioso e divulgatore del Diritto sammarinese che, in occasione del 50° anniversario dell'approvazione della Dichiarazione dei Diritti, ha realizzato un lavoro editoriale dedicato al diritto pubblico sammarinese, e Albero Selva, avvocato e notaio in San Marino. La conversazione tra i due giuristi verterà sul percorso della Repubblica di San Marino per il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, dall'Arengo del 1906 al processo di integrazione europea, con alcune considerazioni su possibili interventi di riforma in materia istituzionale.

I lavori saranno conclusi con la presentazione al pubblico, delle proposte programmatiche elaborate da Psd Libera e Ps in materia istituzionale.