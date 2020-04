Dal declassamento di Fitch all' incontro con Governo, il "facciamosquadra" di Libera

“Siamo stati declassati perché l'attuale maggioranza non ha mantenuto l'impegno che come Paese ci eravamo presi”. Così Libera che in una conferenza stampa 'on line' richiama all'importanza di remare nella stessa direzione nella tempesta. “Ora sarà più difficile reperire e restituire risorse - Alessandro Bevitori nell'ottica della condivisione ricorda come già nell'ottobre scorso l'allora maggioranza avesse proposto un tavolo istituzionale, per scongiurare una crisi che l'emergenza sanitaria sta aggravando.

“Così ci siamo presentati lo scorso autunno davanti agli organismi internazionali, con la promessa di una progetto paese “di sistema” che dopo le elezioni non è stato mantenuto, nonostante i nostri tentativi di collaborazione”. Manca la condivisione sul reperimento di liquidità, che oggi proprio alla luce del declassamento dovrebbe coinvolgere opposizioni, parti economiche e sociali e cittadini, “che devono sapere chi ci darà questi soldi e a quali condizioni”.

Delusi anche dal confronto di ieri in videoconferenza sul decreto economico con il governo. “Ci aspettavamo qualcosa di più di una condivisone d'intenti. “L'economia è stata abbandonata e non passi- anticipa Matteo Ciacci, “che la prossima probabile riapertura alla vendita on line sia un passo in avanti, quanto piuttosto un correttivo al decreto 52 che lo vietava”.

Poi le proposte: interventi sulle casse integrazioni, su una moratoria fiscale e contributiva seria ed una task force per il turismo, il settore più in difficoltà. Ed a proposito di riapertura: che sia intelligente, in sicurezza, graduale ed in stretto contatto con i tecnici. Infine la proposta di istituire una giornata, a fine emergenza, a ricordo delle persone che hanno perso la vita a causa di questo virus.