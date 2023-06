Decreti lavoro: al tavolo tripartito restano le distanze. Possibile proroga per la mediazione

Nel servizio l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini

Si avvicina la scadenza del 30 Giugno e gli interventi rimasti in sospeso dalla riforma del mercato del lavoro tornano protagonisti del confronto fra Governo, Categorie economiche e sindacati. Sul tavolo contratto a tempo determinato, lavoro temporaneo e distacchi. Ma al netto dei passi avanti, la mediazione appare ancora lontana. Non è andata come il Segretario Teodoro Lonfernini si aspettava.

“Confesso che fino a questa mattina avevo un sentimento molto più positivo nel raggiungere entro il 30 giugno un accordo che abbiamo tutti quanti voluto per legge a livello tripartito. Devo constatare che questa mattina sono riemerse distanze che ritenevo, alla luce degli incontri precedenti, superate. Speravo che le posizioni si fossero avvicinate e non allontanate. Ne prendo atto. Valuteremo cosa si può fare nell'arco della prossima settimana. Sarò di nuovo disponibile nei loro confronti ad un ulteriore ragionamento. Se ci vorrà più tempo valuterò più tempo, però rimango fermo su alcune posizioni. La mediazione che ho proposto è di buon senso”.

Da una parte le imprese invocano maggiore flessibilità nel nome della competitività, anche in vista dell'Accordo di Associazione Ue; dall'altra i sindacati temono che le aziende interinali diventino intermediarie di manodopera. E non è l'unico nodo. “Sul lavoro a tempo determinato, rispetto a tre anni fa – sottolinea Lonfernini - ho cambiato la mia visione delle cose approfondendo e ascoltando tutti e cercando di capire le necessità sia dei lavoratori che delle imprese. Ciò che ho proposto ritengo quindi di buon senso e ragionevole per il nostro sistema. Sulla parte interinale, anche a detta dei sindacati, abbiamo margini di lavoro e miglioramento, mentre sui distacchi è chiaro che dobbiamo raffinare alcuni aspetti del testo. Ma anche in questo caso ritengo che abbiamo presentato un lavoro di sintesi e di ascolto di tutte le istanze”.

Mercoledì è stato convocato un nuovo tavolo tecnico. Per trovare la quadra, però, serve più tempo. Una proroga è possibile? “La valuteremo da oggi. Ci siamo lasciati in questi termini. Presenteranno sicuramente questa richiesta. La valuterò e la porterò all'attenzione formale delle istituzioni”.

