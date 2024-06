Decreto attività economiche in vigore dal 1 luglio, Righi: “Riforma epocale”

Sentiamo Fabio Righi

Entrerà in vigore il 1° luglio la nuova disciplina sulle attività economiche e la Segreteria Industria apre al confronto con gli operatori e gli Ordini professionali - Avvocati e Notai e Commercialisti - per fornire strumenti interpretativi e, insieme, chiarire eventuali perplessità, per garantire piena operatività rispetto al mutato quadro normativo “una riforma epocale – dice il Segretario all'Industria e Commercio, Fabio Righi - la semplificazione più importante degli ultimi 25-30 anni, ma anche tanta innovazione. Quindi, abbiamo deciso con l'aiuto degli uffici di fare proprio un momento dedicato agli operatori del settore, coloro che dal primo luglio la dovranno utilizzare.

Semplificazione e innovazione le parole chiave, nell'obiettivo di favorire l'avvio e la gestione delle imprese sul Titano. “Passiamo da oltre 200 articoli sparsi in diverse norme - dettaglia Righi - ad un'unica norma di soli 37 articoli, che regola tutto il settore economico, dall'industria e artigianato al commercio. Sono diverse innovazioni che la rendono allineata anche a quanto accade fuori dal confine; la possibilità di avere nel contesto della stessa sede più attività, ovviamente, con tutti i presidi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed altro. Ripeto, un'estrema semplificazione, perché sono state abrogate tutte le norme che siano in qualche modo in contrasto, ma anche tutte le commissioni intermedie che rendevano pesante il nostro ordinamento e i processi. Sicuramente si può fare meglio ma è un passo in avanti di assoluto rilievo”.

Nel video, l'intervista al Segretario all'Industria e Commercio, Fabio Righi