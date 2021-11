Decreto Covid 188: emendamenti del Governo per estendere le misure al 28 gennaio 2022

Nel pomeriggio riprendono i lavori della sessione di novembre del Consiglio Grande e Generale. La seduta è convocata per le 14.30 e proseguirà anche la sera. Si riparte dalla presa d’atto di designazioni e nomine in sostituzione del Consigliere Denise Bronzetti che ha lasciato Npr per entrare nel Gruppo Misto. Al comma 10 è prevista la ratifica del Decreto Covid 188 che dal 12 novembre ha reintrodotto l'obbligo della mascherina al chiuso e altre misure di contenimento della pandemia. Già depositati diversi emendamenti dal Governo, dal gruppo misto di maggioranza, dal gruppo misto di opposizione e da Domani Motus Liberi. Il Governo chiede l'estensione delle misure fino al 28 gennaio 2022 – attualmente la scadenza è del 10 dicembre - l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie estendendo le casistiche, ed anche eventuali protocolli Iss specifici per l'accesso a strutture sanitarie, sociosanitarie, Enti e Società dello Stato. Di tenore opposto, invece, gli altri emendamenti proposti dai gruppi consiliari.