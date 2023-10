Dibattito consiliare e scenari politici all'attenzione del Congresso di Stato

le interviste a Teodoro Lonfernini e Fabio Righi

Una seduta, quella del Congresso di Stato, per lo più dedicata alle delibere ma non è mancata una riflessione a tutto tondo sul dibattito consiliare partito ieri, gli scenari politici che ne emergono. E sulle dimissioni Simoncini – fa notare il Segretario Teodoro Lonfernini – “la discussione in particolare è stata solo di natura personalistica, tra difensori da una parte e accusatori dall'altra”. Nessuna decisione al momento – si è detto – sul ricorso alla sentenza di primo grado da parte dell'Avvocatura dello Stato, se ne riparlerà a fine mese.

Occhi puntati anche sui decreti all'esame dell'Aula: citati quello sulla Disciplina del contratto a tempo determinato, lavoro temporaneo e distacchi al centro del raggiunto accordo tripartito, “un accordo storico, - sottolinea Lonfernini – per la pagina di sistema che abbiamo offerto al Paese"; e il Decreto per l'adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e gli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, più che mai attuale.

Maggiore impulso dal Governo anche alla risoluzione dei problemi legati all'inflazione, mirando a politiche condivise sui prezzi. “Grande attenzione all'ordinarietà - commenta il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi - ma anche sulla visione di sviluppo”.

San Marino Aerospace, infine: vigilia di una due giorni che si preannuncia di alta qualità per sfruttare le innumerevoli opportunità della space economy a favore delle aziende e dell'economia del Paese” - ribadisce Righi.

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria e la Ricerca Tecnologica.