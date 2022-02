Disinformazione e propaganda nel conflitto. L'Osce lancia l'allarme: Mina, “A farne le spese sono i civili”

Non solo bombe: nella crisi russo-ucraina è entrata prepotentemente in gioco anche l'arma della disinformazione. Video manipolati, fake news, la guerra che si combatte anche con gli strumenti della propaganda e contro propaganda. Fenomeno distorsivo contro cui si leva, forte, la voce dell'Osce tramite i vertici dell'Assemblea Parlamentare - la Presidente Margareta Cederfelt e il Segretario generale Roberto Montella – con il supporto del Rappresentante speciale per la disinformazione e la propaganda, Oscar Mina (leggi il comunicato congiunto).

Guarda il video con l'intervento di Oscar Mina, Capo Delegazione San Marino presso OSCE PA e Rappresentante speciale per la disinformazione e la propaganda