DML: "Confronto, partendo dall'attuale maggioranza, sui temi che danno opportunità al Paese"

Alla vigilia dei lavori consiliari interviene Domani Motus Liberi per un richiamo alle idee, rispetto "ai giochi di incastri in previsione delle elezioni. Saranno i temi correnti a determinare l'affidabilità dei nostri partner" - dice DML - e guarda proprio ai decreti in ratifica nella prossima seduta, in particolare, a quello sulle attività economiche e sulla cogenerazione. "Vedremo se le posizioni assunte saranno dettate da responsabilità o da strumentalizzazione" - avverte - chiedendo di rendere definitivi i provvedimenti che danno opportunità al Paese. Richiamano poi un confronto sulle direttrici da assumere nella prossima legislatura, ricordando quelli cari al partito, dalla digitalizzazione all'innovazione. "Confronto tra tutte le forze - dice DML - partendo senza dubbio da quelle che compongono l'attuale maggioranza".