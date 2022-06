Domani Motus Liberi verso la prima assemblea congressuale

Nel video l'intervista al Presidente uscente Lorenzo Forcellini Reffi

Domani Motus Liberi verso la sua prima assemblea congressuale. Si terrà alla Sala Montelupo di Domagnano. Nella serata di venerdì 10 giugno l'inizio lavori con la relazione del Presidente uscente e i gli interventi di saluto di ospiti e forze politiche. Sabato 11 l'elezione del Presidente, del Coordinamento e la votazione della mozione finale. Il titolo dell'assise è “Se non io, chi? Se non ora, quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito”.

Circa un centinaio gli iscritti che potranno votare per l'elezione degli organismi di DML che tiene la sua prima assemblea congressuale a circa 4 anni dalla fondazione. Dalle elezioni del 2019 Domani Motus Liberi è presente in Consiglio Grande e Generale con quattro consiglieri e nel Governo della Repubblica con il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi. L'appuntamento è stato presentato in conferenza stampa dal Presidente uscente Lorenzo Forcellini Reffi, dal Segretario Gaetano Troina e dalla responsabile relazioni internazionali Elisa Zafferani.

