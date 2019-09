È il giorno del Segretario Renzi all'Onu

Il Segretario di Stato Renzi interverrà in qualità di undicesimo oratore in plenaria all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in corso a New York questa sera attorno alle 18 ore italiane. Sarà possibile seguire l’evento in streaming al seguente link: http://webtv.un.org/

Il Segretario agli esteri si soffermerà sul processo di riforme in corso all'interno del sistema delle Nazioni Unite e affronterà l’impatto in Repubblica degli Obiettivi dell’Agenda 2030, soffermandosi sulla preoccupazione e la necessaria azione in materia di sostenibilità ambientale. “San Marino è convinto che la sostenibilità sia il grande tema da affrontare a livello globale per garantire il futuro del pianeta e dunque delle giovani e future generazioni.

Renzi porrà l’accento sul rispetto universale dei diritti umani e della dignità umana: pace, giustizia, uguaglianza e non discriminazione sono diritti fondamentali la cui realizzazione diventa essenziale per la costruzione di società inclusive. “È fondamentale proteggere i bambini e i giovani. Occorre promuovere azioni a loro sostegno, affinché essi possano crescere liberi da ogni forma di abuso e sfruttamento”.