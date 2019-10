Èlego inaugura la sede e raccoglie sottoscrizioni a sostegno della lista

Èlego completa la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della lista che si presenterà alle prossime elezioni. Il numero di firme necessario è stato abbondantemente superato – comunica Elego, definendosi "popolo e comunità in costante crescita". Contestualmente, inaugurata la sede del movimento a Borgo Maggiore: “Sarà luogo di aggregazione, elaborazione e discussione del nuovo soggetto politico – dice Elego. Mentre la politica sembra sempre più arroccata nei palazzi e chiusa in se stessa apriamo le porte ai cittadini e e rilanciamo un nuovo modo di fare politica per individuare – aggiunge il movimento - le cose da fare, per far ripartire il Paese”.