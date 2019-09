Eletti i Capitani Reggenti: sono Luca Boschi per Civico10 e Mariella Mularoni per la DC

L'annuncio della nuova Reggenza

Dunque è Reggenza di Garanzia. Salgono alla Suprema Magistratura Luca Boschi e Mariella Mularoni. Il candidato e coordinatore di Civico10 è nato a Piacenza 46 anni. Lavora come libero professionista. La Consigliera del Pdcs è nata a San Marino il 15 ottobre del 62 ed è insegnante. Sono stati eletti alla prima chiamata. Per entrambi è il primo mandato reggenziale. Come da tradizione l'annuncio del Segretario agli Interni dal balconcino di Palazzo Pubblico.