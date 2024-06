Elezioni 2024, pubblicate tutte le preferenze

Nel servizio l'intervista al SdS Gian Nicola Berti

Giochi de facto conclusi, ieri, intorno a mezzanotte. Al termine della seduta-fiume dell'Ufficio Centrale Elettorale, il risultato definitivo di una tornata caratterizzata da alcune criticità ai seggi. Da qui la necessità di un vaglio attento dei verbali di chiusura dello scrutinio. Già assodati – nella notte tra il 9 e il 10 giugno - i risultati delle varie liste. Nella tarda mattinata di oggi è stato infine pubblicato, sul sito istituzionale, anche il dato delle preferenze; quello rivelatosi evidentemente più complesso da elaborare, alla luce delle difficoltà riscontrate. Nelle scorse ore rumors di un problema, ad un seggio, legato alla presunta mancata timbratura delle schede elettorali, prima del voto. Quanto alle conseguenze c'era chi aveva speculato sull'eventualità di un mancato superamento della soglia di sbarramento da parte di RETE. "Dal nostro punto di vista il problema non è in questi termini" - spiega il Segretario di Stato agli Interni -; "c'è stata una dimenticanza, ma il Presidente di seggio ha cercato di sanarla nel modo migliore possibile". Gian Nicola Berti esprime poi un'opinione personale: "ho dato un'occhiata" - spiega - "alle proporzioni delle percentuali di quel partito in quel seggio e non credo assolutamente che questo eventuale ricorso e nullità di queste schede vada ad influire sul superamento o meno della soglia".

Nel servizio l'intervista al SdS Gian Nicola Berti

GUARDA LA FOTOGALLERY