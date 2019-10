Elezioni: scaduto il termine per presentare liste e candidati, 5 liste e una coalizione

E' scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati e il deposito delle dichiarazioni di costituzione di coalizione, dei rispettivi contrassegni e programmi di governo. Ora le richieste pervenute all'Ufficio di Stato Civile saranno verificate, per l’ammissione, dalla Commissione Elettorale. Sono state depositate cinque liste e una coalizione formata da due liste. Ma i dettagli delle liste e coalizioni presentate saranno ufficializzate solo dopo la seduta della Commissione Elettorale.

Le eventuali anticipazioni - recitano gli Interni - da parte di soggetti non facenti parte dell’ Amministrazione Pubblica sono di responsabilità degli stessi.

Entro sabato 2 novembre 2019 – ore 12,00 – dovrà essere presentata, sempre da parte di ciascuna lista non coalizzata o da parte della coalizione di liste, la dichiarazione di volere partecipare o meno alla eventuale fase di negoziazione prevista dalla nuova legge elettorale, requisito indispensabile per l’ammissione al voto dell'8 Dicembre.