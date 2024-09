Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi Capitani Reggenti eletti

Francesca Civerchia ha 46 anni ed è mamma di due figli: Francesco e Federico. Laureata in Sociologia della Salute, ha conseguito un master in comunicazione, criminologia, dipendenze patologiche e disabilità. E' responsabile del servizio disabilità dell'ISS, per cui lavora dal 2000. Si iscrive al Pdcs nel 2013 e sei anni dopo viene eletta per la prima volta in Consiglio. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e nel 2021 ha depositato il progetto di legge – approvato a larga maggioranza – per forme di sostegno a donne sole in stato di gravidanza e famiglie monogenitoriali in situazioni socio-economiche gravi. Attualmente è vicecapogruppo del partito, membro del Consiglio dei XII, della Commissione Igiene e Sanità, e capo delegazione dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Tra le sue passioni la coltivazione di rose e l'arredamento. Sale alla Suprema Magistratura per la prima volta.

Prima Reggenza anche per il candidato di Libera Dalibor Riccardi. 41 anni, è laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Urbino. Impiegato nel settore privato, inizia l'avventura politica nel 2010 nella Giunta di Castello di Serravalle, dove viene eletto per due mandati consecutivi. Nel 2016 entra in Consiglio per la prima volta tra le fila del Partito dei Socialisti e dei Democratici e - emozione nell'emozione - giura di fronte a suo padre Marino Riccardi, in quel semestre Capitano Reggente. Due anni dopo esce dal Psd e fonda Riforme e Sviluppo, collocandosi come consigliere indipendente fino al termine della legislatura. Con Civico 10 e Sinistra Socialista Democratica inizia il percorso di Libera, e nel congresso di fondazione viene eletto Presidente del partito. E' attualmente membro delle Commissioni Esteri, politiche territoriali e Consiglio dei XII. Appassionato di sport, ha praticato calcio a livello agonistico e gioca a padel.