Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, le schede dei Capitani Reggenti eletti

Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini

Francesco Mussoni nasce il 15 maggio del 1971. Sposato, con tre figli, è laureato in Giurisprudenza ed iscritto all'albo degli Avvocati e Notai dal 2001, anno in cui viene eletto in Consiglio per la prima volta nelle liste del PDCS. Tra gli incarichi di Governo, quello di Segretario di Stato per il Lavoro da marzo 2011 a dicembre 2012 e, successivamente, alla Sanità fino al 2016. Presidente e fondatore di associazioni ed enti, ha ricevuto diverse onorificenze, fra cui quella di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È appassionato di vini, arte e musica. Ama lo sport, in particolare il tennis: ha partecipato a competizioni internazionali, come i giochi dei Piccoli Stati e i campionati mondiali giovanili, ed ora lo pratica con il figlio più piccolo. Sale alla Suprema Magistratura per la seconda volta: è stato infatti Capitano Reggente nel semestre 1º ottobre 2009 – 1º aprile 2010.









Prima volta, invece, per Giacomo Simoncini, indicato da Noi per la Repubblica. Nato il 30 novembre del 1994, una volta in carica sarà il Capo di Stato più giovane del mondo e secondo, per età, nella storia di San Marino. Laureato in Farmacia, ha conseguito l’abilitazione come Docente di Chimica. A 18 anni si iscrive al Partito Socialista e un anno dopo diventa membro di Direzione. Eletto in parlamento nella legislatura corrente, è membro del Consiglio dei XII e di Commissioni Consiliari. Lo affascinano, da sempre, le istituzioni, la storia e i Corpi Militari della Repubblica tanto che nel 2020 entra nella Compagnia Uniformata delle Milizie. Grande appassionato di sport, è membro dal 2017 del Consiglio Direttivo della Società Sportiva Murata e dal 2018 Team Manager della Nazionale Sammarinese di Futsal. Molto attivo nel sociale, ricopre attualmente la carica di Presidente del Rotaract Club di San Marino e, in ambito culturale, è socio dell’Accademia degli Incamminati.