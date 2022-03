Futuro dell'Europa, valori e diritti: i Gdc a Sofia per il meeting degli Studenti democratici europei

A Sofia, in Bulgaria, sabato 26 marzo si chiude il meeting degli Studenti democratici europei al quale hanno preso parte, per San Marino, anche i Gdc, con il presidente Lorenzo Bugli e la responsabile del Gruppo di lavoro internazionale Eds Sara Marinelli. Tanti i temi al centro, a partire dalla necessità di ridisegnare l'Europa guardando ai valori dei Padri fondatori, al Ppe e, scrivono i Gdc, dando di nuovo importanza ai valori umani, solidali e cristiani. Tra gli ospiti a distanza, anche il segretario alla Giustizia e alla Famiglia, Massimo Andrea Ugolini. Durante il meeting riflessioni sulla necessità di un esercito europeo, di avere una voce sola e focus sulla famiglia, con temi come il congedo di paternità, le disuguaglianze di genere e l'aborto. Argomenti sui quali anche San Marino sta legiferando.